De acuerdo con DownDetector, la falla se presentó en países como Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Argentina y algunos sectores de Asia.

Este es el mapa de las zonas en donde los usuarios reportaron más inconvenientes al usar Instagram:

A través de Twitter, la red social reconoció los inconvenientes técnicos e indicó que estaba trabajando para solucionarlos.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown

— Instagram (@instagram) June 13, 2019