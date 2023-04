Twitter es una plataforma utilizada por millones de usuarios en todo el mundo. Aunque en los últimos días ha establecido reglas y políticas para mantener un entorno seguro y saludable.

(Vea también: Sale a la luz cuenta secundaria de Elon Musk luego de polémica por ‘chulo’ azul de Twitter)

De hecho, entre dichas normas se encuentra el fortalecimiento de la labor para evitar contenido inapropiado como acoso, violencia, discurso de odio, spam y desinformación. Si un usuario viola alguna de estas reglas, Twitter puede vetarlo temporal o permanentemente.

Suspensions are now reserved for severe policy violations therefore some are not eligible for reinstatement. Most policy violations will result in restricted reach of content instead of suspension. We strive to maintain a very low error rate for account suspension actions.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2023