De acuerdo con The Verge, en un correo electrónico enviado a Reddit, el responsable de privacidad de datos de la compañía confirmó lo siguiente:

“Como resultado de un proyecto de migración de servidores, cualquier foto, vídeo y archivo de audio que se haya subido entre 2003 y 2015 puede que ya no estén disponibles en MySpace”.

La noticia de que los archivos pudieron haberse perdido apareció por primera vez hace un año en Reddit, cuando la compañía dijo que estaba experimentando un problema con las canciones y los videos que se habían subido antes de 2015.

En ese momento, Myspace explicó que el problema se solucionaría, aunque no pudo decir cuándo. Desafortunadamente, ahora parece que esta solución no fue posible y no hay manera de recuperar los datos perdidos, señaló The Verge.