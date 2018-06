Hablar de airbag en dispositivos móviles hace imaginar la burbuja que se infla cuando el celular va a tocar el suelo, pero Philip Frenzel, un estudiante de la Universidad de Aalen en Alemania, en vez de esa protección hinchable, diseñó una carcasa con resorte que protege los móviles de las caídas, según informa Motherboard.

Su invento funciona gracias a unas patas flexibles que van enganchadas en la parte superior del smartphone y se despliegan al momento de la caída, protegiendo cada uno de sus costados con la amortiguación del impacto, como se puede observar en el siguiente video publicado en Twitter por The Next web.

This German engineering student made an airbag for phones and we need one RIGHT NOW 😍

Via: https://t.co/PSQGRLtr4C pic.twitter.com/50lKWfhHMD

