Hace un tiempo, WhatsApp anunció la llegada de una ‘superbarra’ de notificaciones con el fin de que los usuarios pudieran mirar todo el contenido multimedia que les llega a los chats mientras navegaban por otras aplicaciones.

Ahora, la función ya está disponible pero únicamente para todos aquellos que tengan la última versión del sistema operativo de Google y de Apple instalado en su celular, señaló WABetaInfo.

@WABetaInfo it is now possible to see received images directly from the notifications. pic.twitter.com/4CIXlq2wUf

— O Observante (@o_observante) September 21, 2018