En el planeta apareció la imagen de lo que parecía ser un oso sonriente, como si lo hubiesen tallado en su superficie. Esto fue captado por una cámara del ‘Orbitador de Reconocimiento de Marte’, que hace parte del Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución desde 2006.

Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Twitter del proyecto, pues allí compartieron la imagen que mostraba al oso junto a una descripción que decía: “se parece un poco a la cara de un oso. ¿Qué es realmente?”.

HiPOD: A Bear on Mars?

This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?

More: https://t.co/MpLQBg38ur

NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA https://t.co/2WUNquTUZH pic.twitter.com/1k2ZnLcJ5o

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) January 25, 2023