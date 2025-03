Si bien el iPhone es conocido por su fiabilidad y rendimiento, al igual que cualquier dispositivo electrónico, puede experimentar fallos y errores que afecten su funcionamiento. La tarjeta SIM es una causa común de problemas con las llamadas en un iPhone, pero no es la única.

Problemas relacionados con la tarjeta SIM

Si la tarjeta SIM no está correctamente en la bandeja, o si está dañada (rayada, doblada, etc.), el iPhone no podrá detectarla correctamente.

Solución: apague el iPhone, extraiga la bandeja de la SIM, verifique que la tarjeta esté en buen estado y vuelva a insertarla correctamente.

Por otro lado, si se encuentra en un área con poca o ninguna cobertura de red, no podrá hacer ni recibir llamadas, lo cual puede ser un problema común.

¿Por qué el iPhone no tiene servicio?

Que un iPhone muestre ‘sin servicio’ puede deberse a razones, desde problemas sencillos hasta fallos complejos, algunos están más relacionados con la tarjeta SIM sea que esté dañada o mal puesta.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la bandeja.

Si la tarjeta está dañada, es obligatorio cambiarla.

Puede haber una interrupción en el servicio del operador en el área.

Por último, es importante tener en cuenta estar al día con los pagos, sea en el plan de datos, o con el mismo equipo en caso de que sea nuevo.

¿Cómo quitar el bloqueo de llamadas en iPhone?

Para quitar el bloqueo de llamadas en un iPhone, siga estos pasos:

Desbloquear un contacto específico:

Vaya a ‘Configuración’, ‘Teléfono’ y ‘Contactos bloqueados’.

y Aquí verá una lista de los números que ha bloqueado.

Toque ‘ Editar’.

Toque el icono rojo junto al número que quiere desbloquear y luego seleccione ‘Desbloquear’.

Bloqueo e identificación de llamadas:

En 'Configuración', luego 'Teléfono' y 'Bloqueo e identificación de llamadas', puede gestionar las aplicaciones que identifican y bloquean llamadas.

Aquí puede activar o desactivar las aplicaciones de terceros que tenga instaladas para bloquear llamadas.

También puede activar o desactivar la opción de 'Silenciar números desconocidos'.

