green

Las razones para que no se guarden las imágenes en la galería son muy diversas. Por eso, es necesario revisar con calma en cada caso tanto el dispositivo electrónico como las funcionalidades de WhatsApp. Lo cierto es que las soluciones son sencillas.

¿Por qué las fotos de WhatsApp no se guardan en la galería?

Una de las razones más comunes para que no descarguen las imágenes al dispositivo es porque no tiene capacidad de almacenamiento, según explica el portal El Español. La manera de corregir esa situación es liberando espacio al eliminar aquellos archivos a los que no se les da uso o no son necesarios.

Otro motivo común que impide que se guarden las imágenes de WhatsApp en la galería de los dispositivos móviles es por una configuración específica de la esa aplicación que debe cambiarse. Para ello, la solución está en tres pasos simples:

Ir a la parte superior del menú donde se ven tres puntos y dar clic ahí.

Luego seleccionar la opción de ‘Ajustes’ y, posteriormente, la de ‘Chats’ que aparecen.

Finalmente, en ‘Visibilidad de archivos multimedia’ se debe elegir ‘Mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono’.

El canal de YouTube ‘Mira cómo se hace’ ofrece un breve instructivo con este tema:

El propio WhatsApp presenta en su centro de ayuda una alternativa más específica para que se puedan tener las fotos de ciertas conversaciones que los usuarios elijan.

Para realizar esta selección individual, debe realizar lo siguiente:

Entrar a la conversación de la que quiere guardar las fotos en su galería.

Presionar los tres puntos que están en la parte superior derecha y, de ese menú, dar clic en la opción ‘Ver contacto’.

Al entrar ahí, se debe elegir ‘Visibilidad de archivos multimedia’ y en la pregunta que realizan se debe cambiar a la opción ‘Sí’.

Al ejecutar esa nueva función, se recibirán los archivos multimedia que nos envíe el contacto determinado para que lleguen directamente a la galería del celular. Lo clave de esto es que va a ocupar parte del almacenamiento del dispositivo.