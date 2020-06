green

Tener un servicio de internet que no funciona bien puede ser una pesadilla. De hecho, hay pocas experiencias tan angustiantes como despertarse y descubrir que no hay conexión. O tener una reunión de trabajo por videoconferencia y no poder asistir porque el WiFi está fallando.

Lo cierto es que nunca es un buen momento para que falle internet. Y menos en tiempos de cuarentena. Hoy más que nunca todas las personas dependen de una conexión robusta y veloz para poder estudiar, trabajar, estar en contacto con los seres queridos o mantener a flote el negocio.

Incluso, cuando se trata de actividades ligadas al ocio, como relajarse después de un día difícil viendo su serie favorita en Netflix o tener una sesión de juego en línea con los amigos, lo que cualquier usuario de internet espera es poder disfrutar el servicio que paga cada mes.

Si ya se cansó de reiniciar el módem, quejarse con su operador o sentir frustración por los problemas de su internet, es momento de pensar en las soluciones. Pero, ¿cómo se puede superar esa situación? Lo mejor es hacerlo con ayuda de expertos que pueden brindarle asesoría sin que pague ni un peso.

HEY! es un emprendimiento colombiano, independiente de los operadores, pensado para que los clientes puedan aprovechar que hay empresas compitiendo por prestar servicios y elegir la oferta que más les conviene.

En esa plataforma, de forma sencilla y gratuita, los usuarios pueden ver ofertas de algunas compañías por el mismo precio que pagan actualmente. También tienen la posibilidad de opinar y consultar opiniones de otros usuarios y calificar a las empresas de telefonía e internet.

Adicionalmente, HEY! le ofrece la oportunidad de conectarse a un clic con especialistas y hablar con ellos a través de WhatsApp para que lo ayuden si quiere cambiar de operador, necesita asesoría para tomar decisiones sobre sus servicios de telecomunicaciones o quiere conocer sus derechos para que no los vulneren los operadores de internet, telefonía y TV.

HEY! No lo piense más y cámbiese ya.