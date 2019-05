A través de una cuenta de Instagram se dio a conocer el diseño que tendrían unas zapatillas con el personaje de Pikachu.

En la imagen se puede ver un estampado en la cuerina junto con sus colores representativos, que estarían visibles en distintos lugares.

Los rumores de la nueva colección ya llevan tiempo, pues un usuario en su cuenta de Twitter publicó cómo se vería otra versión con un estampado diferente.

Se trataría de unos tenis de Squirtle. El usuario aseguró que la foto la había visto meses atrás.

@LukePlunkett Here is the Squirtle one. Not my picture, but from the site a while back I saw a post about it a month or two ago. pic.twitter.com/rKvmZ2dyTx

— Andrew Peggs (@H2OAcidic) May 7, 2019