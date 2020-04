green

El paquete se llama ‘Juntos en casa’ e incluye imágenes representativas de algunas de las actividades que se han vuelto cotidianas en esta cuarentena por el COVID-19.

Para acceder a las pegatinas, toque el botón emoji a la izquierda del campo ‘Escribir un mensaje’, luego toque el botón ‘+’ a la derecha. Luego podrá descargar el paquete de adhesivos llamado Together at Home, explicó The Next Web.

Los ‘stickers’ están disponibles ahora en WhatsApp, incluido el texto localizado para árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, ruso, español y turco, añadió el mismo medio.

Las redes sociales están en constante cambio y actualización gracias a la alza en su consumo por los confinamientos al rededor del mundo. Las videollamadas, la comunicación por aplicaciones y el ‘home office’ es ahora una realidad de muchas personas en el mundo y eso se evidencia en estos nuevos ‘stickers’, detalló Gizmodo.