La red social con más auge actualmente en el mundo ahora mostrará su interfaz con un scroll horizontal y a través de tarjetas, muy al estilo de las ‘Historias’ muy exitosas actualmente.

La gente de WaBetaInfo tuvo acceso a los avances del cambio que tendrá la plataforma. Con la creación de este scroll horizontal, cambiaría el funcionamiento de la interfaz y el orden de las fotos por cuenta de las tarjetas que estarán ahora.

Los cambios mencionados quedan evidentes en este video publicado por ese mismo portal.

New Instagram UI to view posts on your feed: presenting "Cards", for iOS and Android!

In this new UI, the Profile and Direct tabs will be inverted!

The new changes will be available in future. pic.twitter.com/RVDNuuLvTk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 3, 2018