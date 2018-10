MacBook Air

El nuevo MacBook Air tiene una pantalla retina display de 13,3 pulgadas, dos puertos USB-C, toma de auriculares, el bisel es negro y los bordes son 50 % más estrechos que la versión anterior, tiene incorporado 4 millones de píxeles en la pantalla por lo que tendrá 48 % más de color.

El PC posee una cámara FaceTime HD en la parte superior de la pantalla, barra táctil, CPU de doble núcleo Intel de octava generación con gráficos integrados, hasta 16 GB de memoria RAM y 1,5 TB de almacenamiento interno y cada unidad está diseñado con aluminio 100% reciclado.

Mac Mini

El nuevo Mac mini tiene un acabado gris espacial, procesador de 6 núcleos (5 veces más rápido que el anterior), 64 GB de memoria en SO-DIMM extraíbles, almacenamiento de flash completo con hasta 2 TB de SSD, Ethernet Gigabit, 4 puertos Thunderbolt 3, HDMI, dos pueros USB-A, cuatro Thunderbolt / USB-C, Tarjeta de 10GB, hasta 64 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD de hasta 2 TB, y seguridad con el nuevo chip T2.

Nuevos iPads Pro

El iPad pro fue completamente rediseñado con biseles reducidos en los cuatro lados, pantalla retina liquida, Face ID, un puerto USC-C (para conectar pantallas, cámaras y hasta cargar el iPhone), viene en tres tamaños: 10.5 pulgadas, 11 pulgadas y 12.9 pulgadas.

Es el primer iPad de la compañía que no tiene botón de inicio por lo que adopta los gestos de los iPhone X/XR/XS para compensar la ausencia de dicho botón. Están equipados con el nuevo chip A12X Bionic, tienen 10 millones de transistores, GPU de 8 núcleos para tener el rendimiento de una Xbox One S, Intel iCore 7, eSim en modelos LTE, 10 horas de batería, carga con 18W, audio de cuatro altavoces con par de woofer y tweeter en cada esquina, cámara de 12MP y no tiene conector para auriculares.

Apple anunció el Apple Pencil 2, que ahora se carga de forma inalámbrica a través de un accesorio magnético que se sujeta al lado del iPad, y permite que se empareje automáticamente. El diseño es más minimalista que antes, agrega controles de gestos que permiten a los usuarios tocar los lados del lápiz para cambiar de herramienta.

Por otro lado los Cupertino también presentaron una versión mejorada de su actual teclado iPad Pro. El nuevo Smart Keyboard Folio se adhiere magnéticamente a la nueva tableta y protege la parte delantera y trasera, incluye dos ángulos en lugar del único en el teclado existente.