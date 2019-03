Después de haberse probado esta función que había sido descubierta por una filtradora de temas tecnológicos, se confirmó que para acceder a esta debe deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Aparentemente, la aplicación no tiene la opción de cargar archivos existentes, según Techradar, por lo que este formato solo dejará subir imagenes tomadas desde la cámara de Twitter.

Al capturar las fotos o videos, el usuario podrá agregarle texto, hashtags o una ubicación.

Además, Techradar añade que al publicar desde este nuevo formato, el tuit aparecerá con una imagen ampliada, en la cual mostrará el texto relacionado en la parte de abajo.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq

— Twitter (@Twitter) March 13, 2019