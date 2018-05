En los últimos meses, Instagram ha añadido nuevas herramientas que intentan cubrir todos los pedidos que sus millones de usuarios realizan. En esta ocasión se hizo oficial una herramienta filtrada meses atrás y que permite silenciar a personas.

Lo que esto hace, como su nombre lo dice, es poner en silencio los videos, las historias o las publicaciones de alguien al que no se quiera bloquear pero que no se quiera ver más en el ‘feed’. La plataforma no le avisará a la persona que ha sido silenciada, como señala iPadizate.

Para activar esta herramienta solo hay que apretar en los puntos suspensivos (…) ubicados en la esquina superior derecha de una publicación. Luego, se debe seleccionar una de las opciones como silenciar publicaciones, o silenciar publicaciones e historias de una cuenta.

