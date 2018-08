Por medio de su cuenta de Twitter, Sony posteó que celebrará su éxito en ventas con una edición especial a la que llamará ‘PS4 Pro 500 million limited edition’ la cual será fabricada en un plástico transparente azul oscuro, que permite ver su interior mediante la iluminación LED de la consola.

The 500 Million Limited Edition PS4 Pro comes in a stunning dark translucent blue and boasts a massive 2TB hard drive. Available in highly limited quantities starting August 24. #PS4Pro500M pic.twitter.com/hAwOSIJf6Z

— PlayStation (@PlayStation) August 9, 2018