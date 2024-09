Por: ElSiglo21esHoy.com

Meta lanza las gafas Orion, una revolución en la realidad aumentada con control cerebral.

Meta presentó sus gafas Orion, un dispositivo que promete transformar la realidad aumentada.

Anunciadas durante el evento Meta Connect 2024, Orion es un dispositivo ligero e independiente que no necesita estar conectado a un teléfono móvil. A través de un diseño minimalista y un potente procesador, las gafas proyectan imágenes 3D directamente en el campo visual del usuario, creando una experiencia inmersiva. El control de Orion es completamente innovador: se maneja con gestos y señales neuronales. ¿Podrá Meta, con esta tecnología, cambiar la forma en que interactuamos con el mundo digital?

Meta apuesta por lo cerebral en la tecnología AR.

Orion representa la apuesta más ambiciosa de Meta en el ámbito de la realidad aumentada. Con un peso de apenas 68 gramos y un diseño ultra ligero, estas gafas se destacan por su funcionalidad avanzada y comodidad. No dependen de dispositivos externos, y sus gráficos en 3D se proyectan directamente en el entorno visual del usuario. Lo más destacado es su interfaz de control, que combina gestos manuales con sensores neuronales capaces de interpretar señales cerebrales. Según Mark Zuckerberg, esta tecnología permitirá interacciones más fluidas y naturales con el entorno digital, algo que ningún otro dispositivo AR ha logrado hasta ahora.

El mayor reto para Meta es lograr que los usuarios confíen en una tecnología tan avanzada como las gafas Orion. A pesar de los avances, muchos recuerdan el fracaso de anteriores dispositivos AR, que no lograron capturar la atención del mercado. Además, las preocupaciones sobre la privacidad en el uso de señales neuronales podrían generar desconfianza. Meta no es ajena a las polémicas por la gestión de datos personales, y este nuevo sistema podría incrementar las críticas. El precio, que aún no se ha anunciado, también podría convertirse en una barrera, especialmente si no logra convencer a los consumidores de que esta tecnología mejora su vida cotidiana.

A pesar de las posibles dudas, Meta está decidida a marcar la diferencia con Orion. La compañía ha aprendido de las críticas a productos anteriores, como las Ray-Ban Stories, que no tuvieron el impacto deseado. Orion es diferente: Meta ha apostado por tecnología neuronal que permite a los usuarios controlar sus acciones con la mente, un concepto que hasta ahora parecía ciencia ficción. Otros gigantes tecnológicos, como Apple, también están desarrollando productos similares, pero Meta cree que Orion tiene la combinación perfecta entre innovación y funcionalidad. El éxito de estas gafas dependerá de cómo los usuarios perciban y adopten esta nueva manera de interactuar con la realidad aumentada.

