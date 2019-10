El meme se llama “Ningún hombre tiene las 3” y consiste en enumerar las cualidades más importantes que debería tener el hombre perfecto desde la visión de cada usuario. A pesar de que todavía no lo han encontrado, el reto se ha vuelto viral en la red social, según Mashable.

No obstante, varias personas se han quejado del meme, pues si un hombre tiene abdominales y dinero, no posee otras características importantes para otros usuarios. Además, mencionan que induce a la discriminación.

Algunos usuarios entienden la imposibilidad del meme y prefieren aludir a personajes fantásticos de películas animadas, como “Crepúsculo” y “La Bella y la Bestia”.

No guy has all 3:

1. 8 pack abs

2. Sports car

3. Decision-making skills

— kat (@_katnipz) October 6, 2019