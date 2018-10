El meme del novio distraído se consideró por esa entidad como un contenido que fomentaba estereotipos de género al cosificar a las dos mujeres que aparecen en la fotografía tomada por fotógrafo barcelonés Antonio Guillen y viralizada por la página turca ‘Great Comebacks to People Who Do not Like Prog-Rock’, señaló Quartz.

Mi vida resumida en un meme: pic.twitter.com/BQEYF2yzUV — Juan José Jaimes (@JotasCH) August 28, 2017

Además, el Defensor del Pueblo denunció que el contenido del meme “presenta a las mujeres como objetos intercambiables y sugiere que solo su apariencia es interesante. También muestra los roles de género estereotípicos degradantes de hombres y mujeres, y da la impresión de que los hombres pueden cambiar de pareja como cambian de trabajo”.

De acuerdo con Verne, la fotografía se tomó a mediados de 2015 en Girona, y su autor, Antonio Guillem, dijo en su momento que “el origen de la imagen es meramente laboral. Creo que la foto en sí resultó una buena base para ese alguien que tuvo la genial idea de convertirla en una metáfora que vale para todo”.

Por el momento las críticas al Defensor del Pueblo no paran de llegar, sobre todo por parte de agencias de publicidad que vieron en la fotografía una manera creativa para ofrecer empleo.