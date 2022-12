Según un informe presentado por ‘The Leak’, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, estaría listo para renunciar a su puesto como director ejecutivo en el 2023, la fuente interna afirmó que la decisión habría sido tomada por el propio Zuckerberg debido a los malos resultados y la presión de los inversionistas.

Aunque por ahora el informe no muestra mayores detalles, al parecer esta decisión no afectaría los planes del metaverso. Ante este informe The Leak tuvo un incremento del 1% en sus acciones de la bolsa.

(Vea también: “A Elon Musk no le gustan las reuniones” y otras particularidades de cómo trabaja el magnate)

“Nuestra fuente interna, al tanto de los planes en Meta, nos informa que Zuckerberg está listo para renunciar el próximo año. La información obtenida por The Leak sugiere que Zuckerberg ha decidido renunciar. La decisión, según nuestra fuente interna, no afectará al metaverso”.

Mientras que el portavoz de la empresa, Andy Stone, desmintió el informe sin dar mayores detalles, escribiendo por medio de un tweet “Esto es falso”.

Lee También

El empresario Mark Zuckerberg ha sido el único CEO de la empresa, desde que fue creada como Facebook, por lo que ver a otra persona liderando a la compañía puede resultar bastante extraño. Adicionalmente, aunque muchos no quisieran a Mark en la cabeza de Meta, lo cierto es que la decisión de dar un paso al lado puede ser tomada únicamente por él, siendo la persona con más poder en la compañía.

Esto se debe a que la asamblea de accionistas tiene posesión de títulos de clase dual, es decir, que cada acción (clase B) posee 10 votos, mientras que las acciones vendidas a los inversores son de (clase A) las cuales solo poseen 1 voto. Cabe resaltar, que Mark Zuckerberg posee el 90% de las acciones de clase B de Meta, por lo que es la persona con mayor poder dentro de la organización.