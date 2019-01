El invento se hizo viral en la cuenta de Twitter del diseñador Chris Patty tras publicar el regalo que le daría a su padre en Nochebuena.

Como se puede observar en el vídeo, las tarjetas contienen su carátula en el frente con su respectiva canción lista para deslizar y escuchar satisfactoriamente.

This year my family decided that each of our presents had to be handmade, so this is what I made for my dad. pic.twitter.com/Nc5aIIWVt3

— 🎉 Chris Patty 🎉 (@ChrisJPatty) December 26, 2018