“De navidad me voy a regalar retirarme de Facebook. Lo he venido haciendo lentamente. Primero abandonando mi perfil público y ahora procederé a hacer lo mismo con mi perfil privado”, explicó Vélez en la red social de fotografías, que también es propiedad de Facebook.

Reconoce que no fue una decisión fácil, pero esta semana recibió un empujón para cerrar su cuenta en la red social más grande del mundo, y a su vez la más polémica y escandalosa de este 2018.

“Tengo que ser consecuente. Como periodista, eso sí, lleno de errores, no puedo ser parte de la plataforma más grande de distribución de noticias falsas del mundo. Su permisividad en la publicación de mentiras es algo cuyos efectos aún nos hace falta aprender”, enfatiza el director de La F.m.

El periodista va más allá y dice que no puede convivir con Facebook porque vende su información al mejor postor y convierte sus datos en mercancía. Además, cuestiona que esa plataforma se alimenta del trabajo de los periodistas y no les retribuye nada; y critica que Facebook destruye las finanzas de las empresas que emplean a los periodistas y no paga impuestos en el país.

Vélez también relata algunos de los escándalos que afrontó la red social de Mark Zuckerberg este año, las investigaciones en Estados Unidos y su injerencia en las elecciones de ese país.

Finalmente, el comunicador reconoce que extrañará cosas de Facebook como tener contacto con sus amigos, pero enfatiza en que estará presente en Twitter e Instagram, aunque también las critica.

“No son lugares sanos para crecer como persona y mucho menos para mantener conversación civilizada con alguien que quiera invitar a la reflexión de un tema que tal vez no conozcamos o en el que no coincidamos”, sentenció.

