A principio de año, Mark Zuckerberg realizó una publicación desde su perfil oficial resaltando que “los errores técnicos”, “los malos negocios”, “confiar en la gente incorrecta” y perder tendencias importantes”, eran los únicos problemas por los que había pasado Facebook en sus 14 años de existencia.

Sin embargo, una serie de sucesos iban a comenzar a dañar tanto su reputación, como la de su empresa.

Cambridge Analytica

La polémica estalló cuando el diario estadounidense The New York Times reportó que la consultora Cambridge Analytica había obtenido información de millones de usuarios de Facebook sin permiso, violando las políticas de uso de la red social. Con esos datos habría generado anuncios políticos con el fin de favorecer la campaña presidencial de Donald Trump así como la del Brexit del Reino Unido.

Esta información se conoció más a fondo luego de que Christopher Wylie, ex empleado de la consultora, le revelara a The Guardian que él contactó a un profesor de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan para que idearan un sistema que les permitiera obtener información personal de un gran número de personas. Fue así como nació This Is Your Digital Life, una ‘app’ que supuestamente hacía un test mientras robaba los datos de las personas.

El error de software que expuso la información de 14 millones de usuarios

Recode informó en junio que millones de usuarios que pensaban que estaban compartiendo su información en privado con sus contactos, en realidad la estaban publicando con toda la comunidad de Facebook debido a un error en el sistema que cambió los ajustes de privacidad de la red social.

Caída en picada de las acciones de la compañía

Cuando publicaron su reporte financiero, perdieron 120.000 millones en cotización de mercado a finales de Julio. Por este motivo, los inversionistas castigaron a la empresa y el valor de la acción cayó casi 8 % tras el cierre de mercado, informó CNET.

Hackeo a 50 millones de cuentas

En la tarde del martes 25 de septiembre, el equipo de ingeniería de la compañía descubrió que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en el ajuste ‘Ver como’ de las cuentas de Facebook para obtener credenciales de inicio de sesión para tomar control de las cuentas afectadas, explicó la red social en un comunicado.

“La privacidad y seguridad de las personas es muy importante para nosotros, y estamos apenados de que esto haya pasado. Es por eso que hemos tomado acción inmediata para asegurar las cuentas y notificar a las personas”, agregó la compañía en su momento.

Este ataque sucedió desde julio de 2017 hasta septiembre de 2018.

Comparte información de usuarios con los anunciantes

Una investigación de Gizmodo determinó que al usuario dar su número de teléfono a Facebook para la autenticación de dos pasos o para recibir alertas sobre nuevos inicios de sesión en su cuenta, ese número se convertía en un objetivo para un anunciante en las próximas semanas.

Por lo tanto, los usuarios que deseaban que sus cuentas estuvieran más seguras se veían obligados a hacer una compensación de privacidad y permitir que los anunciantes los encuentren más fácilmente en la red social.

Al descubrirse este nuevo escándalo, The New York Times informó que Facebook admitió haber proporcionado a varias compañías tecnológicas, como Apple, Microsoft, Samsung y BlackBerry, el acceso a grandes cantidades de datos de sus usuarios después de haber dicho públicamente que restringía dicho acceso en 2015.

Salida de altos ejecutivos

CNBC informó que Jan Koum, el cofundador de WhatsApp, se iba de la compañía que Facebook compró en 2014. De igual manera, también anunciaron que el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, renunció a la plataforma debido a las tensas relaciones con Sheryl Sandberg, la directora general de operaciones de la red social.

En septiembre, Kevin Systrom y Mike Krieger, los cofundadores de Instagram, anunciaron la salida de Facebook por la falta de comunicación con los ejecutivos de la empresa y algunos desacuerdos relacionados con el futuro de la ‘app’ de fotos y videos.

Noticias Falsas

A principios de año, la red social eliminó 273 páginas rusas empleadas para interferir en elecciones en todo el mundo y en agosto eliminó 650 cuentas falsas vinculadas a Rusia e Irán. El País señaló que a mitad de año se le acusó de permitir las noticias falsas en México durante las campañas políticas en ese país a pesar de sus esfuerzos para evitarlos. Lo mismo pasó durante las elecciones presidenciales en Brasil.

Venta de mensajes personales de 81.000 cuentas hackeadas

Los mensajes se obtuvieron después de que los usuarios descargaron una extensión de navegador malintencionado que luego se quedó con la información de sus cuentas. Los hackers vendieron la información de cada cuenta por un valor de 10 centavos de dólar, informó la BBC.

Virus que pudo exponer fotos no publicadas en la red social

Para cerrar su caótico año, el Daily Mail indicó el pasado 14 de diciembre que dicha situación habría afectado a 6,8 millones de usuarios en un periodo de 12 días a través de aplicaciones de terceros. De acuerdo con ese diario, la red social utilizaba el inicio de sesión para dar permiso a aplicaciones externas de acceder a las fotos de las personas.

En este caso, el virus dio acceso potencial para acceder a otras fotos como las compartidas en Marketplace o en Facebook Stories.