Como bien conocemos, PlayStation nos regala dos tandas de videojuegos cada mes para la suscripción Plus Premium y Extra; y para febrero, decidió lanzar más de 10 títulos para disfrutar.

“La selección del catálogo de juegos de PlayStation Plus para febrero combina emocionantes carreras, aventuras de ciencia ficción y varias entregas de una saga de rol clásica”, explica un comunicado en su página web.

Los videojuegos que llegan a PlayStation Plus Premium/Extra

Need for Speed Unbound | PS5

Con campañas para un jugador y multijugador independientes, esta nueva entrega de la saga Need for Speed de la mano de Criterion Games ofrece horas de conducción repletas de acción, adrenalina y emoción. Corre a contrarreloj, záfate de la poli y enfréntate en carreras clasificatorias semanales para ganarte un puesto en The Grand, el mayor reto de conducción callejera de Lakeshore.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

The Outer Worlds es un RPG de ciencia ficción para un solo jugador de la desarrolladora de Pillars of Eternity y Fallout: New Vegas

Tras extraviarte durante el viaje de una nave colonial dirigida a los confines de la galaxia, despiertas décadas más tarde en medio de una conspiración que amenaza con destruir la lejana colonia de Halcyon.

Tales of Arise | PS4/PS5

Bandai Namco nos trae una nueva entrega de la longeva saga Tales con un amplio elenco de personajes, un intuitivo y satisfactorio sistema de combate y una historia cautivadora. Durante 300 años, Rena ha dominado el planeta Dahna, saqueando sus recursos y arrebatándole la dignidad y la libertad a su gente.

Assassin’s Creed Valhalla | PS4/PS5

Conviértete en un legendario guerrero vikingo educado con historias de batalla y gloria. Saquea a tus enemigos, desarrolla tu asentamiento y acumula poder político en tu carrera para ganarte un sitio junto a los dioses del Valhalla. Las mecánicas de RPG avanzadas te permiten personalizar y desarrollar tu personaje e influir en el mundo que te rodea.

LEGO Worlds | PS4

Es un entorno abierto de mundos generados de forma procedimental hechos completamente de ladrillos de LEGO que podrás manipular a tu antojo y poblar de forma dinámica con modelos de LEGO. Crea todo lo que puedas imaginar ladrillo a ladrillo o construye extensas cordilleras y decora tu mundo con islas tropicales usando herramientas para dar forma al paisaje a gran escala.

LEGO Jurassic World | PS4

Vive cuatro películas de la saga jurásica (Jurassic Park, El mundo perdido: Jurassic Park II , Jurassic Park III y Jurassic World) en clave de humor al estilo de LEGO. Esta emocionante aventura recrea inolvidables escenas y secuencias de acción de las pelis para que los jugadores puedan formar parte de momentos clave y explorar a su antojo los extensos escenarios de las islas Nublar y Sorna.

Roguebook | PS4, PS5

Acepta el desafío de un juego de cartas al estilo roguelike con mecánicas únicas de los desarrolladores de Faeria y Richard Garfield, creador de

Magic: The Gathering

Crea un equipo de dos héroes, cada uno con sus propias cartas y habilidades.

Rogue Lords | PS4

Encarna al Diablo en este roguelike de fantasía. Tras tu derrota hace ya mucho tiempo, al fin has regresado junto a tus discípulos más fieles para vengarte de esos miserables Cazadores de Demonios. Juega partida tras partida para coleccionar artefactos antiguos con los que recuperar tu poder y reclamar el lugar que te corresponde.

Tales of Zestiria | PS4

En un mundo de fantasía de estilo medieval asolado por la guerra y los enfrentamientos políticos, acepta la carga del Pastor y lucha contra la oscuridad humana para proteger tu mundo de la Malevolencia y volver a reunir a humanos y Serafines en este RPG de acción.

PlayStation Premium | Clásicos

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Disfruta de Resistance: Retribution, publicado originalmente para PSP, ahora con renderizado mejorado, opción para rebobinar, guardado rápido y filtros de vídeo personalizados. Impulsado por su sed de venganza, el exmarine británico James Grayson pretende destruir los centros de conversión de las Quimeras a cualquier precio.

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Participa en carreras todoterreno extremas en los diez traicioneros circuitos de Jet Rider 2. Esta versión del juego publicado originalmente para PS1 incluye renderizado mejorado, opción para rebobinar, guardado rápido y filtros de vídeo personalizados.

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Explora un mundo repleto de vida y detalle con personajes inolvidables y déjate llevar por una historia cargada de emoción en esta versión mejorada del juego de rol y acción de la saga. Juega con hasta 3 amigos en el modo cooperativo local y combina cientos de ataques especiales y conjuros mágicos para enfrentarte a poderosos oponentes en combates en tiempo real.

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Una pugna por el poder brota en una civilización dependiente de la antigua tecnología del blastia y el Imperio que la controla. El destino de dos amigos que recorren caminos separados se entrelazará en una aventura épica que amenaza la existencia de todos.

