Por: ElSiglo21esHoy.com

Red de pódcast LocutorCo, especializada en tecnología, ciencia y entretenimiento. Con los siguientes títulos pódcast: - El Siglo 21 es Hoy - Flash Diario - Lecturas Misteriosas - EntreVistas Visitar sitio

Un astronauta con prótesis: John McFall, atleta y cirujano con prótesis, fue aprobado para viajar a la Estación Espacial Internacional

Por Félix Riaño @LocutorCo

John McFall, un exatleta y cirujano británico, está listo para una misión espacial. Es la primera vez que alguien con una prótesis es aprobado para viajar a la Estación Espacial Internacional. Durante dos años, se preparó con entrenamientos exigentes para demostrar que su pierna artificial no es un problema en el espacio. La Agencia Espacial Europea confirmó que está en perfectas condiciones para la misión. Sin embargo, algunos temen que las nuevas reglas en Estados Unidos sobre diversidad y accesibilidad puedan afectar su viaje. ¿Será este un nuevo paso para la inclusión en el espacio o habrá obstáculos inesperados?

Algunas decisiones políticas podrían poner en riesgo este gran avance

John McFall perdió una pierna en un accidente cuando tenía 19 años. En lugar de rendirse, aprendió a correr con una prótesis y llegó a ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de 2008. Después, estudió medicina y se convirtió en cirujano. En 2022, la Agencia Espacial Europea lo eligió para un estudio especial: querían saber si alguien con una prótesis podía ser astronauta. Durante dos años, John entrenó en gravedad cero, hizo pruebas físicas y médicas, y demostró que puede viajar al espacio sin problemas. Ahora está esperando una misión para ir a la Estación Espacial Internacional.

Aunque todo parece listo, hay un problema. Elon Musk, dueño de los cohetes que llevan astronautas al espacio, apoya a Donald Trump, quien ha tomado medidas contra programas de inclusión y diversidad en Estados Unidos. Algunas universidades han perdido dinero para investigaciones científicas, y hay cambios en las reglas de contratación en agencias espaciales. En Europa, los científicos siguen apoyando la diversidad y aseguran que John McFall está totalmente preparado para su misión. Pero si las reglas cambian en Estados Unidos, ¿afectará esto su viaje?

A pesar de los cambios en Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea ha dejado claro que seguirá con su plan. Dicen que no hay ninguna razón para impedir que John McFall viaje al espacio. Si bien aún no tiene una fecha para su misión, él ya es considerado un astronauta como cualquier otro. En el futuro, más personas con prótesis u otras condiciones podrían seguir su ejemplo y ser parte de la exploración espacial. Esto demuestra que el espacio es para todos y que con la preparación adecuada, cualquier persona puede alcanzar las estrellas.

Antes, las agencias espaciales no aceptaban a personas con discapacidades porque pensaban que sería peligroso. Pero con la tecnología actual, los astronautas pueden adaptarse a diferentes condiciones. La NASA y la ESA han trabajado para hacer que el espacio sea más accesible. Además, los trajes espaciales y los módulos en la Estación Espacial pueden modificarse para ayudar a personas con diferentes capacidades. John McFall es el primero en romper esta barrera, pero muchos esperan que no sea el último.



John McFall ha demostrado que tener una prótesis no impide cumplir sueños. Su aprobación como astronauta marca un gran cambio en la exploración espacial. Aunque algunos temen obstáculos, la Agencia Espacial Europea sigue adelante. Escucha más noticias sorprendentes en nuestro pódcast Flash Diario en Spotify: Flash Diario en Spotify.

Bibliografía

green

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.