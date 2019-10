Desde ahora, los usuarios podrán encontrar los efectos con una forma de ícono de pantalla junto al botón de disparo. El objetivo de este cambio es que puedan variar los efectos de manera rápida antes de tomar una fotografía, según El Androide Libre.

Instagram también actualizó las pestañas inferiores de la cámara incorporando una nueva opción llamada ‘Crear’ que sirve para acceder a los elementos interactivos de la plataforma, como las encuestas, preguntas y GIF, de acuerdo con el mismo medio.

Say hello to your new camera, including the new Create mode (packed with fun new tools like the GIFs format). pic.twitter.com/0lX68CIaWT

— Instagram (@instagram) October 8, 2019