Adam Mosseri, el director de Instagram, habló acerca de la función que se llama ‘Limits’, que busca que los usuarios puedan bloquear sus cuentas en el momento que sean acosados.

Algunas personas han logrado filtrar imágenes que han permitido conocer algunas de las tareas que tiene esta nueva función en esa red social.

‘Limits’ va a ofrecer varias soluciones prácticas para que los agredidos puedan maniobrar en el momento de percibir una amenaza. El usuario Matt Navarra publicó en su cuenta de Twitter algunas de las funciones:

Esta es una imagen filtrada de Instagram con esas nuevas tareas que todavía están a prueba y que Navarra compartió a través de su cuenta en Twitter:

Instagram has a NEW ‘Limits’ feature to help you manage harassment from groups of people

– Instagram will recommend groups of accounts you may want to limit comments and messages from

– Limited comments and messages will be hidden unless you approve them

H/T @ahmedghanem pic.twitter.com/7aYsVUWhNw

