Así lo aseguró la CEO de la compañía, Ginni Rometty, a CNBC. También explicó que por lo menos 8.000 currículums llegan al día, y que, con el tiempo, IBM se ha convertido en un lugar donde los ‘millennials’ son los que más solicitan trabajar allí.

De acuerdo con Rometty, su tecnología ha permitido saber quiénes buscan trabajo, pero también quiénes planean abandonarlo. Por esta razón, la CEO explica que la compañía ha mejorado su trabajo fortaleciendo la inteligencia artificial (IA) que se dedica a la retención de los empleados.

Recursos humanos de la compañía patentó un “programa de predicción de desgaste” para detectar todos los tipos de riesgos que pueden existir cuando los empleados desean irse, para asimismo, poder conocer las acciones que puedan evitarlo.

Al respecto, la IA que maneja IBM le ha ayudado a ahorrar alrededor de 300 millones de dólares en costos de retención, asegura Rometty.

Además, la CEO señala que desde que se implementó esta tecnología, IBM ha reducido el tamaño de su departamento de recursos humanos a nivel mundial en un 30 %.

Con los beneficios que trae la IA, en el futuro los empleados podrán identificar sus habilidades, ya que según Ginni Rometty, este es un factor en el que muchas empresas “fracasan”, pues no son honestas al aclararles las aptitudes necesarias, “especialmente cuando los trabajadores no las poseen” y esto los conduce al desempleo, indica.

“Si tiene una habilidad que no es necesaria para el futuro y es abundante en el mercado y no se ajusta a una estrategia que mi empresa necesita, no está en una buena posición para mantenerse dentro”, dice Rometty, citado por el medio.

De acuerdo con la CEO, al tener los patrones de datos y habilidades claras, la inteligencia artificial puede obtener mejores resultados de una persona.

“Espero que la IA cambie el 100 % de los empleos en los próximos cinco a 10 años”, enfatizó la CEO Ginni Rometty, según CNBC.