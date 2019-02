“Reescribe las reglas”. Este es el eslogan que utiliza la compañía de China para dar a conocer el sucesor del P20 que logró su éxito en 2018.

Rumores indican que se esperan 3 modelos, entre ellos el Huawei P30, P30 Lite y el P30 Pro.

De acuerdo con Xataka, el Huawei P30 Pro contaría con al menos 4 cámaras en su parte trasera, mientras que el Huawei P30 solo 3. También, tendrían un procesador Kirin 980.

“Este terminal se postula como uno de los grandes protagonistas en fotografía para el 2019”, asegura El Androide Libre.

De esta forma, lo más probable es que la compañía se dedique a mostrar las novedades de su teléfono plegable durante el Congreso Mundial de Móviles (el evento más importante de celulares del mundo), que empezará este 25 de febrero.

Hasta el momento, estas son las novedades que tiene Huawei con sus equipos para este año. Cabe resaltar que varios portales han enfatizado en que en cualquier momento la compañía puede sorprender a sus usuarios con nuevas noticias.

Este es el anuncio del lanzamiento:

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 19, 2019