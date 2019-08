El joven fue descubierto por una pareja mientras dormía en el asiento del carro en la autopista interestatal 5 de Los Ángeles, Estados Unidos. Al parecer, el adolescente se confió del piloto automático del carro para descansar un rato, según El País.

El usuario que grabó el video decidió subirlo a sus redes sociales para denunciar el hecho que pudo ocasionar un trágico accidente por el descuido del conductor. El suceso se volvió viral e indignó a muchas personas:

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019