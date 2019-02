A través de su cuenta de Twitter, Pfaff expresó que no podía creer que la máquina de su infancia se encontraba guardada en la casa de sus padres y seguía funcionando. Según dice, en ella existían historias por contar.

El ordenador fue un modelo que la compañía de la manzana lanzó en 1983 denominado Apple lle, según Verne.

Además, Pfaff cuenta cómo pudo continuar una partida de un juego que había pausado en aquel momento.

Oh.

My.

God.

An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.

And it works.

Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.

And finds one!

It must be 30 years old.

I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36

— John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019