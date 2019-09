Para activar esta función, los usuarios tienen que insertar en un documento de la aplicación el ‘emoji’ familiar. Es decir, el que incluye al papá, la mamá y los dos hijos. Después, debe oprimir la tecla de retroceso, según Mashable.

Cuando se presiona este botón, la plataforma no borra el ‘emoji’, sino que empieza a eliminar los personajes. La aniquilación comienza por los niños y termina con los padres, uno por uno hasta acabar con ellos, mencionó el mismo medio

just learned with horror that deleting any of the "family" emojis in google slides does not remove the emoji, but rather kills off each individual family member one by one, starting with the children pic.twitter.com/0v2s8Bx91n

— Brooke Watson (@brookLYNevery1) August 29, 2019