En diálogo con el diario The Telegraph, Josh Riddett, de 30 años, explicó que encontró la manera de aprovechar el excremento de vaca para generar energía y así ganar mucho dinero.

Exactamente, el granjero/empresario convierte el estiércol bovino en energía gracias a un proceso llamado digestión anaeróbica, en el que microbios descomponen el estiércol en condiciones sin aire, creando metano, cuya combustión pone en marcha generadores eléctricos, detalla el rotativo inglés.

Luego, Riddett creó una empresa, llamada Easy Cripto Hunter, por medio de la cual vende equipos para minar criptomonedas, proceso computacional para mantener los sistemas descentralizados de criptodivisas a cambio de una remuneración en estos activos.

En los últimos tiempos, la minería de criptos, especialmente la de bitcóin, ha sido fuertemente criticada porque consume mucha electricidad. Incluso, Elon Musk se echó para atrás y decidió que no recibiría bitcóin en su empresa Tesla por el daño medioambiental que requiere su minado.

