Google lanza tres funciones de seguridad para proteger dispositivos Android robados.

Google ha comenzado a desplegar una importante actualización de seguridad para dispositivos Android, que incluye tres nuevas funciones diseñadas para proteger los datos en caso de robo.

Las funciones, llamadas:

Theft Detection Lock,

Offline Device Lock y

Remote Lock,

utilizan inteligencia artificial para bloquear automáticamente el dispositivo si es robado. Además, permiten bloquear el móvil incluso cuando no está conectado a internet o si el ladrón intenta evitar el acceso remoto. Usuarios de modelos como el Xiaomi 14T Pro ya han empezado a recibir estas características, mientras que otros dispositivos están en espera. ¿Cómo funcionará esta nueva capa de seguridad para millones de usuarios?

Tres barreras que blindan tu dispositivo ante posibles robos.

Google ha comenzado a implementar nuevas herramientas de seguridad que refuerzan la protección de los datos en dispositivos Android. Usuarios del Xiaomi 14T Pro han sido los primeros en recibir funciones como el Theft Detection Lock, que activa un bloqueo automático si detecta movimientos sospechosos, típicos de un robo. Otra de las características, el Offline Device Lock, bloquea el teléfono si permanece desconectado de internet por mucho tiempo. Además, el Remote Lock permite a los usuarios bloquear su móvil usando solo su número de teléfono, una función que resulta útil cuando no es posible acceder a la cuenta de Google.

Los dispositivos móviles son objetivos frecuentes de robos, no solo por su valor físico, sino por la información sensible que contienen. Los usuarios de Android, en particular, han enfrentado desafíos para mantener sus datos seguros frente a ladrones que logran acceder a información privada incluso sin conexión a internet. Además, los métodos tradicionales de bloqueo remoto, como la función Find My Device, no siempre son rápidos o accesibles en momentos críticos. Para agravar el problema, los criminales cada vez utilizan técnicas más sofisticadas, como desactivar el teléfono o aislarlo de la red, lo que deja a los usuarios sin alternativas para proteger su información.

La llegada de estas funciones de seguridad podría ofrecer a los usuarios de Android una protección más sólida frente a robos. En otros ecosistemas, como el de Apple, herramientas similares han sido bien recibidas, contribuyendo a una mayor sensación de seguridad entre los usuarios. Ahora, Google parece ir en la misma dirección con la implementación gradual de estas tres nuevas funciones. Los primeros en beneficiarse han sido los usuarios de algunos dispositivos recientes, pero se espera que la actualización se extienda a más modelos en los próximos meses. Con la creciente amenaza de robos y accesos no autorizados, estas herramientas podrían reducir significativamente el riesgo de que los datos caigan en manos equivocadas.

