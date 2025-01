Luego de probar varias prestaciones de la inteligencia artificial en su servicio de mensajería, Google finalmente está dando muestras claras del siguiente paso de su integración: permitir la inserción de respuestas autogeneradas por IA con un botón dedicado.

De acuerdo con Android Authority, Google ha empezado a desplegar esta función en la última versión de su aplicación, por lo que se espera que la adopción masiva se dé progresivamente.

Aunque previamente se había habilitado una función similar para los usuarios de la versión premium de Google Workspace, para utilizar el texto de la IA era necesario copiar y pegar, lo que será cuestión del pasado en la nueva aplicación.

Algunas de las funciones que ya tenía el panel de Gemini son las siguientes:

Esta novedad se produce en momentos en los que Google ha ampliado la cobertura de su inteligencia artificial a todos los usuarios de Workspace, que ya no tendrán que comprar ninguna subscripción o paquete adicional.

We believe AI can transform how every business works. That’s why, starting today, we’re including Gemini as part of #GoogleWorkspace without the need to purchase an add-on—across Gmail, Docs & more—it’s rolling out to Business & Enterprise plans soon → https://t.co/zBNmTvB0OX pic.twitter.com/vR1ZDMggxS

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) January 15, 2025