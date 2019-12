El jugador conocido como ‘GiantWaffle’ se capacitó durante varios meses para lograr esta meta. El joven ajustó su ciclo de sueño a 5 horas al día, de manera que pudiera jugar 19 horas seguidas, según el medio.

Como en la mayoría de los retos mundiales, Bodine tenía cierto tiempo de descanso para no poner en peligro su salud física y mental; por lo tanto, el ‘gamer’ cumplió las 572 horas jugando de manera no continua, apuntó el portal.

Streamvember 2019 is COMPLETE! TIME TO SLEEP! <# pic.twitter.com/8F87hBTlfP

30 Days. Thirty 19 Hour streams in a row. 570+ Hours Streamed. 3 Million Hours Watched. 10,000+ Subs.

“Transmitir 19 horas al día no es saludable, es muy obvio y lo sé muy bien. Pero cuando se pone en perspectiva, muchas personas que intentan batir récords se esfuerzan hasta el límite de maneras que no se consideran saludables. No es fácil. Nunca fue algo que iba a resultar sencillo”, aseguró Bodine al medio.