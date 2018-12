La etapa inicial de la fotografía comenzó con la captura en detalle de la Oriental Pearl Tower, un edificio que tiene 230 metros de altura. Después, retrataron los alrededores de la edificación y los sitios más emblemáticos de la ciudad china.

Como informan desde Big Pixel, ese proceso tardó cerca de dos meses y, cuando estuvo lista, se mostró en una importante exposición de Milan, Italia. Durante el período de exhibición, la fotografía sorprendió a visitantes locales y extranjeros, quienes no solo se vieron sorprendidos por la avanzada ciencia y tecnología china, sino que también quedaron maravillados con Shanghái y sus paisajes.

Estas son algunas de las imágenes que han compartido algunos usuarios de Twitter al acercar al máximo la imagen.

This makes me want to swim there. In river garbage. #bigpixel pic.twitter.com/6a8xxxsjg9 — Brad. Just Brad. (@nevadabrad) December 22, 2018

“I think I see my Dad.” pic.twitter.com/93mp0IlHk5 — Keith (@holden_fast) December 19, 2018

Few things are as shocking as seeing someone misuse an umbrella. #bigpixel pic.twitter.com/2eIhHH7stb — Brad. Just Brad. (@nevadabrad) December 21, 2018

#bigpixel

24.9 billion pixels.

Extraordinary level of photography.

Just zoomed in and find this strange.

https://t.co/tV7j2gS3pG pic.twitter.com/oSVoOXLH21 — bearded man (@manuelruto2) December 22, 2018

I was not aware that a witch's broom could be used for sweeping. #bigpixel pic.twitter.com/LY6jINFF6N — Brad. Just Brad. (@nevadabrad) December 21, 2018

Para ver la fotografía completa tendrá que dirigirse a este enlace.