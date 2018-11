“Podrías adivinar qué hay en este vaso, y estarías en lo correcto. Heces humanas “, dijo el exCEO de Microsoft en un evento en Beijing.

“Esta pequeña cantidad de heces podría contener hasta 200 billones de células de rotavirus, 20 mil millones de bacterias Shigella y 100,000 huevos de gusano parásitos”, señaló The Washington Post.

“El inodoro actual simplemente envía los residuos al agua, mientras que estos no tienen alcantarillado”, dijo Gates. “Ellos toman tanto los líquidos como los sólidos y hacen trabajo químico en ellos, incluso quemándolos en la mayoría de los casos”.

Además de la intervención de Gates en dicha exposición sobre nuevas tecnologías de inodoros, también publicó un tuit asegurando que el fin único de dichos utensilios será combatir la falta de acceso a un saneamiento administrado de manera segura en distintos países del sur de Asia y el África subsahariana.

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC

— Bill Gates (@BillGates) November 5, 2018