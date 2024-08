Por: ElSiglo21esHoy.com

El fracaso en aterrizaje del Falcon 9 obliga a la FAA a suspender lanzamientos de SpaceX.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha suspendido temporalmente todos los lanzamientos de SpaceX tras un fallo en el aterrizaje del cohete Falcon 9.

El incidente ocurrió el pasado miércoles cuando la primera etapa del cohete, tras desplegar 21 satélites en órbita, falló al aterrizar en la plataforma oceánica, provocando una explosión. Este contratiempo podría retrasar misiones clave, como la Polaris Dawn, que incluye la primera caminata espacial civil. ¿Podrá SpaceX resolver este problema a tiempo y retomar sus ambiciosos planes?🌩️ Punto de giro narrativo:El fallo podría tener consecuencias más amplias para futuras misiones espaciales.

El pasado miércoles, un cohete Falcon 9 de SpaceX logró con éxito colocar 21 satélites en órbita desde Cabo Cañaveral, Florida. Sin embargo, la celebración fue breve cuando, durante el aterrizaje, uno de los componentes clave del cohete, la primera etapa, falló en su intento de posarse sobre una plataforma oceánica y explotó. Este incidente, aunque infrecuente, generó preocupación inmediata y llevó a la FAA a suspender todas las actividades de lanzamiento de SpaceX hasta nuevo aviso.

Este no es el primer incidente que enfrenta SpaceX. En 2021, un Falcon 9 también sufrió un accidente durante un aterrizaje en condiciones de mar agitado. Sin embargo, lo que distingue al reciente fallo es su impacto en misiones futuras, incluyendo lanzamientos para la NASA y el proyecto Starlink. La FAA ha sido clara: hasta que no se complete una investigación exhaustiva y se implementen las correcciones necesarias, no habrá más lanzamientos. Casos similares en la historia de la aviación espacial, como el accidente del cohete Antares de Orbital ATK en 2014, muestran que este tipo de investigaciones puede durar semanas o incluso meses, lo que pone en riesgo la programación de SpaceX.

