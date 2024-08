En las últimas horas se conoció un anuncio que emocionó a los fanáticos de la marca de muñecas ‘Barbie’, luego de que se confirmara el lanzamiento de un teléfono celular inspirado en el juguete.

(Vea también: Apple confirmó fecha en la que lanzará el iPhone 16: serán 4 nuevos modelos)

Aunque por su apariencia podría pensarse que es de mentiras, el dispositivo tecnológico es de color rosado y plegable. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no es un ‘smartphone’ inteligente.

El celular es producto de una colaboración entre las marcas Human Mobile Devices (HMD) —fabricante de teléfonos para Nokia— y Mattel, empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes.

Acá, fotos del celular:

📱🌸 Customize it, glam it up, make it yours! From shimmering charms to stylish covers, every detail is designed for you. Plus, did we mention the mirror? Perfect for those quick touch-ups on the go. 💅

Get yours here : https://t.co/MmrIkiV5hY pic.twitter.com/vr1cvjDNV5

— HMD (@HMDdevices) August 28, 2024