Se trata de una metodología que la plataforma de Mark Zuckerberg estaba adoptando, la cual consistía en solicitar las contraseñas de las cuentas de correos electrónicos a sus usuarios nuevos.

Esta práctica según expertos en seguridad es “riesgosa”, según Business Insider.

Este problema se dio a conocer después de que un usuario lo publicara en su cuenta de Twitter.

Hey @facebook, demanding the secret password of the personal email accounts of your users for verification, or any other kind of use, is a HORRIBLE idea from an #infosec point of view. By going down that road, you're practically fishing for passwords you are not supposed to know! pic.twitter.com/XL2JFk122l

— e-sushi (@originalesushi) March 31, 2019