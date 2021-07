La obligación se implementará “en las próximas semanas” en Estados Unidos, antes de extenderse a otras regiones del mundo “en los próximos meses”, anunció en un comunicado el director gerente de Google, Sundar Pichai.

No obstante, también precisó que la medida no aplicará en países donde la vacuna aún no es de fácil acceso. La compañía comentó que próximamente proporcionará detalles de las excepciones a este requisito “para las personas que no pueden ser vacunadas por razones médicas o poblaciones específicas”.

“Vacunarnos es una de las formas más importantes para que nosotros y nuestras comunidades locales nos mantengamos saludables”, añadió Sundar Pichai.

Facebook también anunció que “exigirá que todos los que vengan a nuestras instalaciones en Estados Unidos estén vacunados” contra el COVID-19, dijo la vicepresidenta Lori Goler en un mensaje enviado a la AFP.

En junio, la red social comunicó a sus empleados que quienes quisieran seguir teletrabajando a tiempo completo podían solicitarlo si sus funciones lo permitían. Al resto se le recomienda trabajar al menos la mitad del tiempo en las instalaciones de la empresa.

Facebook planea reabrir sus oficinas al 50 % en septiembre y alcanzar su aforo máximo en octubre, mientras que Google informó el miércoles que postergaba la fecha oficial de regreso a los puestos al 18 de octubre, tras haberla fijado inicialmente para el 1 de septiembre.

De acuerdo con la Agencia Federal para el Cumplimiento de las Leyes Contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo (EEOC) de Estados Unidos, los empleadores pueden exigir a sus empleados que presenten prueba de vacunación anticovid, con excepciones por razones médicas u objeciones religiosas.