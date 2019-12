“Incluso si alguien no activa los servicios de localización, puede que Facebook aún obtenga información sobre su ubicación basándose en información que ellos y otros proveen a través de sus actividades y conexiones en nuestros servicios”, dijo Facebook el 12 de diciembre en una carta en la que respondía a consultas sobre sus prácticas formuladas por dos senadores del Congreso de Estados Unidos.

La misiva del grupo, cuyos destinatarios son el demócrata Chris Coons y el republicano Josh Hawley, fue divulgada este martes por una periodista del diario estadounidense The Hill en su cuenta de Twitter.

Hawley retuiteó la publicación de la periodista de The Hill y escribió: “Facebook lo admite. Apagas los “servicios de localización” y ellos IGUAL registran tu ubicación para hacer dinero (al enviarte publicidad)”.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 17, 2019