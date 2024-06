La Inteligencia Artificial (IA), definida como “la capacidad de una computadora o robot para realizar tareas combinadas asociadas con seres inteligentes” (Encyclopedia Britannica, 2023), ha emergido como una tecnología revolucionaria con el potencial de transformar industrias y mejorar la vida cotidiana.

Desde modelos de lenguaje como ChatGPT, que simulan conversaciones humanas, hasta sistemas de IA que diagnostican enfermedades y optimizan cadenas de suministro, las aplicaciones de la IA son extensas y en constante crecimiento. A medida que empresas e individuos integran estas poderosas herramientas en sus rutinas, es esencial considerar las implicaciones sociales y establecer directrices para un desarrollo y despliegue ético de la IA en beneficio de toda la humanidad.

El uso adecuado de la IA ofrece múltiples beneficios tanto a particulares como a empresas. Según PwC, en 2023, la IA podría contribuir con 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030, mejorando la productividad y la eficiencia en diversos sectores1. En el sector sanitario, la IA ha mejorado la detección del cáncer en salud, con un 95% de precisión en la identificación del cáncer de pulmón2. En finanzas, la IA ha revolucionado la detección de fraude: un estudio de 2022 revela que los sistemas basados en IA pueden detectar transacciones fraudulentas con un 90 % de precisión3.

Además, la empresa de tecnología financiera Klarna anunció recientemente que su asistente de inteligencia artificial maneja dos tercios de todos los chats de servicio al cliente, alrededor de 2,3 millones de conversaciones por mes, manteniendo al mismo tiempo el mismo nivel de satisfacción del cliente que los agentes humanos. Este chatbot de IA le está ahorrando a Klarna la carga de trabajo equivalente a 700 personas, un gran impulso en eficiencia y ahorro de costos4. Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas formas en que la IA ya está beneficiando a la humanidad y resaltan el tremendo potencial de la IA para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y crear valor en todas las industrias.

A medida que la investigación y el desarrollo en IA continúan avanzando a un ritmo rápido, está claro que esta tecnología llegó para quedarse y solo será más frecuente en los próximos años. Ya sea que la gente la acepte o se resista, la ola de IA es una fuerza imparable que continuará transformando industrias y mejorando nuestras vidas de innumerables maneras.

Como un martillo, la IA se puede utilizar para construir o causar daño. Si bien la IA tiene numerosas aplicaciones beneficiosas, también puede utilizarse indebidamente en diversos escenarios, causando daños importantes. Un ejemplo notable es el auge de los deepfakes, que son imágenes, vídeos o audio generados por IA que imitan de manera convincente a personas reales. En 2019, una empresa de energía con sede en el Reino Unido fue estafada con £200 000 cuando los estafadores utilizaron tecnología de voz basada en inteligencia artificial para hacerse pasar por el director ejecutivo y exigir una transferencia urgente de fondos5.

Otro uso preocupante de la IA es la creación de armas autónomas: un informe de 2021 del Consejo de Seguridad de la ONU advierte que se podrían utilizar enjambres de drones impulsados por IA para llevar a cabo ataques dirigidos6. Además, los gobiernos autoritarios han empleado sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial para reprimir la disidencia y violar los derechos humanos, como se ve en el uso del reconocimiento facial por parte de China para monitorear y controlar a la población uigur7. Imagínate recibir una llamada de tu hija diciendo que ha sido secuestrada, junto con fotos como prueba, para luego descubrir que todo era una imitación creada con deepfakes y voces falsas. El trauma psicológico y el pánico causado por un ataque de este tipo demuestran las graves consecuencias del uso indebido de la IA.

En mi opinión, la IA es una herramienta poderosa y emergente que aporta innovación y nuevas soluciones. Por primera vez, disponemos de una tecnología que puede ser más astuta que los humanos en determinadas áreas, como el procesamiento de grandes cantidades de datos. Sin embargo y como lo dicta mi superhéroe favorito, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si bien creo que la investigación sobre IA debería continuar sin obstáculos, es fundamental que regulemos los casos de uso para evitar el uso indebido y posibles daños.

Debemos lograr un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar el despliegue seguro y ético de las tecnologías de IA. A mis lectores les digo esto: no tengan miedo ni pánico ante esta tecnología. En lugar de ello, sean valientes y aprendan constantemente a utilizarlo en su propio beneficio. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que vivimos y trabajamos, y depende de nosotros aprovechar su poder para siempre. Si nos mantenemos informados y participamos activamente en la conversación sobre la ética de la IA, podemos dar forma a un futuro en el que la IA beneficie a toda la humanidad.

Los invito a estar atentos a mis próximas columnas de opinión, donde profundizaré en el tema de la ética de la IA. Juntos, podemos navegar esta era emocionante y transformadora, asegurando que la IA se desarrolle y utilice de una manera que se alinee con nuestros valores y promueva el bienestar de la sociedad en su conjunto.

