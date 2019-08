La compañía empezará a subir el contenido a lo largo del próximo mes para darles un nuevo aire a sus usuarios y remplazar algunas series que va a eliminar el otro año. Aunque hay más de 20 estrenos, estos son los más esperados, según Andro4all.

‘Greys Anatomy’, odiada por muchos y amada por otros, la serie que muestra la vida de un grupo de doctores de Seattle lanzará su temporada 15 el primero de septiembre y este es su tráiler:

Otra serie que estrenará su próxima temporada el primero de septiembre es ‘How to Get Away with Murder’. Annalise Keating, profesora de unos estudiantes de derecho tratará de solucionar sus problemas con los conocimientos que tiene. Este es el adelanto de lo que verán:

‘Élite’, una de las series más populares de este año también estrena su segunda temporada el 6 de septiembre. Después de la muerte de una compañera del colegio esto es lo que sucederá en la trama:

‘Vis a Vis’, la serie española que muestra cómo es la vida en prisión de algunas mujeres lanzará su cuarta temporada el 27 de septiembre para todos los fanáticos del suspenso y la acción:

Además de estas series, los usuarios podrán disfrutar de dos clásicos que fueron parte de la infancia de muchos. ‘Mean Girls’ y ‘Buscando a Dory’ estarán disponibles desde el primero de septiembre para todos los fanáticos de las películas de Disney.