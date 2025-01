El avance tecnológico se ha convertido en un tema de pros y contras, teniendo en cuenta que no siempre es usado para el beneficio de la humanidad. Son muchos los casos que se siguen conociendo sobre la articulación de algunas herramientas para propósitos ilegales y desafortunadamente, muchas personas ingenuas caen.

(Vea también: Así están estafando a quienes compran zapatos de marca por Internet; Veja, Hunter y más)

Y es que hace algunas semanas se conoció sobre una delicada estafa en la que estaban usando a Alejandro Riaño como señuelo, teniendo en cuenta que adaptaban su imagen a contextos falsos para engañar a las personas.

El portal Colombiacheck indicó que el comediante fue tendencia a finales de 2024, luego de que crearan una supuesta publicación del diario El Tiempo, en el que titulaban que Riaño había sido detenido por las autoridades.

En este caso, los ciberdelincuentes no escatimaron en detalles, pues crearon en la imagen, conservaron los colores, tipografía y contenidos principales de El Tiempo. La falsa noticia habla de la supuesta aprehensión de Riaño por “perjudicar a la economía del país”, según conoció Colombiacheck.

Todo se desarrolló supuestamente en un pódcast falso en el que Riaño habría dado a conocer una fuente adicional de dinero que sería fundamental para su estabilidad económica. La nota citó que lo que el comediante habría hablado sobre un “milagro financiero” y al final se añade un link que lleva a una página llamada Coinsterix.

En dicho portal dan una supuesta guía para ganar miles de millones de pesos y añaden falsos testimonios de figuras como Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más acaudalados del país, y Vicky Dávila, la reconocida periodista colombiana.

Incluso, Colombiacheck adelantó una búsqueda de imágenes, confirmó que las imágenes que usaron de Alejandro Riaño habían sido un montaje y así mismo, los links que de la página de El Tiempo eran falsos. Cabe resaltar que el propósito era redirigir a los usuarios a la página de la plataforma con la que supuestamente se gana dinero.

El mismo Riaño alertó sobre la situación y dijo que la página no pertenecía a El Tiempo e, incluso, algunas personas habían sido víctimas de la estafa.

“Esto es falso, no caigan. Por favor reporten la página. No es del Tiempo. La plata fácil no existe, así como llega así se va. Muchas personas me escriben que invirtieron y los robaron”, dijo Riaño.