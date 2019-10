green

En la misiva, cuyo contenido divulgó el New York Times, los firmantes manifiestan que permitir que se publiquen anuncios pagos con mentiras “atenta contra lo que Facebook representa”.

Asimismo, los empleados declaran que “la libertad de expresión y la expresión paga no son lo mismo”, por lo que se “oponen firmemente a lo esa política tal como está”.

En la opinión de los trabajadores, la política de la compañía no solo aumenta la desinformación sino también la desconfianza en esa red social:

“Esta todavía es nuestra compañía. La desinformación nos afecta a todos”

Adicionalmente, la carta incluye algunas propuestas como darles el mismo trato a todo tipo de anuncios, sujetos a comprobación de legitimidad. Además, mejorar la visibilidad de advertencias que le permitan al usuario reconocer la publicidad y los anuncios de tipo político, así como ajustar la segmentación de los mismos, entre otras.

Aunque se trata de una baja proporción de trabajadores, la cantidad no es despreciable. El Times asegura que la compañía defendió el derecho de sus empleados a expresar su posición y dijo que espera continuar trabajando por darle transparencia a la plataforma.

El fundador de la red social admitió el jueves que las tensiones que provocadas son algo con lo que “tenemos que vivir”, subrayando en que no debería ser una empresa tecnológica la que decida qué es lo que se puede decir y qué no. En su opinión, además, no permitir este tipo de anuncios libres sería dejar que quienes ostentan el poder sean los únicos que se puedan escuchar.