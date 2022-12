Elon Musk aseguró, recientemente, que Apple ha amenazado con “retirar” Twitter de la tienda de aplicaciones de iOS por razones desconocidas.

Esta noticia la dio el empresario a través de su cuenta en dicha red social, en la que, además, indicaba que la prominente empresa de ‘hardware’ y ‘software’ “había dejado de hacer publicidad”, hecho que, al parecer, se comenzó a dar después de que el magnate anunciara que aplicará una “amnistía” a las cuentas suspendidas.

Ante esto, algunos expertos en tecnología aseguran que la misma medida podría ser tomada por Google para así evitar el contenido potencialmente ofensivo.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

La anterior situación estaría causando toda una controversia a la que Apple aún no ha respondido, pero si se hace oficial el retiro de Twitter de la tienda iOS, Musk ya tendría en mente qué hacer.

A través de la red social, el sudafricano respondió a la sugerencia que le hizo Liz Wheeler, una comentarista política, autora y presentadora, sobre la creación de su propio teléfono celular.

“Si Apple y Google eliminan Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Elon Musk debería producir su propio teléfono inteligente. La mitad del país se desharía felizmente del iPhone y Android sesgados y entrometidos. El hombre construye cohetes que van a Marte, un pequeño teléfono inteligente debería ser fácil, ¿verdad?”, escribió la mujer.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022