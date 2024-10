Elon Musk presentó finalmente el jueves el robotaxi de Tesla, un automóvil capaz de conducirse solo que, según aseguró, llegará al mercado en 2027, aproximadamente una década después de que el multimillonario prometiera por primera vez un vehículo autónomo.

El evento, bautizado “Nosotros, robot”, en un juego de palabras con la clásica obra de ciencia ficción de Isaac Asimov “Yo, robot”, tuvo lugar en los estudios de Warner Brothers, cerca de Los Ángeles.

Sin embargo, dio pocos detalles técnicos sobre el vehículo, con puertas que se abren hacia arriba y recuerdan al Delorean de las películas de “Regreso al futuro”.

El CEO de Tesla aseguró que su coche sin volante ni pedales tendrá un precio inferior a 30.000 dólares, se cargará de forma inalámbrica con tecnología inductiva y será “entre 10 y 20 veces más seguro” que los coches conducidos por humanos.

Aseguró que Tesla ya tiene 50 unidades y espera comenzar el próximo año la conducción “totalmente autónoma y sin supervisión” en Texas y California con los modelos existentes, antes de pasar a la producción de lo que llamó el “cibertaxi“.

“Tiendo a ser un poco optimista con los plazos”, reconoció, al tiempo que aseguraba que comenzaría la producción “antes de 2027”.

La presentación, que comenzó con casi una hora de retraso, estuvo repleta de imágenes futuristas, pero fue poco concreta.

Musk también mostró un gran vehículo de transporte de pasajeros al que llamó “Robovan”.

Esta camioneta, que parece una enorme tostadora en movimiento, no tiene volante, pedales ni conductor.

Según afirmó, tiene capacidad para 20 personas o puede transformarse para transportar mercancías. Pero no dio detalles sobre plazos de producción.

Musk también presentó unos robots humanoides bailarines llamados Optimus que, según dijo, algún día podrán realizar tareas domésticas y hacer compañía.

“Creo que será el mayor producto de la historia”, afirmó, añadiendo que el robot se vendería, según su estimación, entre 20.000 y 30.000 dólares. Tampoco dio plazos y en la presentación no quedó claro cuáles son exactamente las capacidades del robot, aunque se le vio caminando entre el público y sirviendo bebidas.

Tesla product unveil in less than an hour https://t.co/gEXxdi6knE

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024