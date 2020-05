El cruce de trinos tiene relación con la polémica que se ha generado porque el presidente de Tesla decidió abrir su planta automotriz en plena cuarentena, en contra de lo que manda el estado de California (donde está la planta), según CNN.

Ken Jennings, ganador consecutivo y récord en número de victorias en el popular concurso de conocimientos generales, también trinó, según Fox News, no se sabe si en tono de broma, que en efecto, las autoridades californianas deberían arrestar a Musk.

Musk fue rápido en responderle que se fijara en que otras fábricas automotirces en diferentes estados ya estaban abriendo sus puertas y que la de Tesla no podía ser la excepción, y fue ahí cuando utilizó la expresión inglesa ‘knucklehead’ (cabezahueca).

Este es el hilo de trinos en el que Elon Musk dice que él es el único responsable de la apertura de la planta, con la reacción de Jennings, quien pide que arresten a al presidente de Tesla, y la respectiva respuesta del ejecutivo:

All other car companies are allowed to manufacture *except* Tesla, you knucklehead. No wonder you got crushed by a computer the size of a pizza box.

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2020